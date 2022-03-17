譽元有限公司在大安區所營「Habit21專業健身」去年12月無預警歇業，負責人又不願出面解決勞資及消費爭議，被北市開罰6萬2千元，而同樣為「Habit21」受害者的7名教練，主動向消保官提出，願無償協助已購課的消費者完成教練課程，來減少學員損失。

法務局表示，目前受影響學員約有50名，而7位個人教練承諾就學員剩餘堂數無償授課，將在原址附近健身房或其他健身房，按課程進度接續上課，有意願的學員可在4月30日前與專屬教練聯繫。

消保官龔千雅說，7位個人教練同為譽元公司遭積欠薪資的受害人，但願善盡教練責任對消費者完成課程，提醒消費者可斟酌實際需求考量選擇，以維護自己的權益，如不接受繼續完成課程，可盡速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請或循司法途徑對譽元有限公司主張權利，以保障自身權益。

Habit21的高教練受訪表示，原本希望公司能正常退費，但目前因情況不明朗，負責人不願出面解決，與其他教練討論後，決定一起幫助學員減少損失，畢竟當初購買課程同學都是基於信任教練才會購買。

高教練說，公司積欠大約2個月的薪資，每位教練欠款的金額不同，自己大約是5萬元，有些課程較多的教練，甚至被積欠10幾萬的薪資，接下來將會循法律途徑來向負責人還款。

龔千雅說，自今年1月1日生效施行《健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項》以及修正《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》，健身房業者應就預收費用的50％，提供履約保障，消費者簽約時務必注意。