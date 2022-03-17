台中市無照何姓柔道教練施暴重摔7歲黃童致死案，監委葉大華調查發現，台中市政府及教育部體育署涉有長期管理技擊運動訓練館不周之違失，因此提案糾正台中市政府及教育部體育署，呼籲各界正視兒少安全運動環境及兒童人權。

台中市7歲黃姓男童在去年4月21日在校外道館上柔道課時，遭何姓教練及學長重摔27次，顱內出血住院治療70天，並在6月29日晚間不治，引起關注。

調查報告指出，台中市政府出借公有運動場館未善盡監督責任，導致黃童受暴過程缺乏安全防護措施，事後並推諉責任認屬無照教練個人違失行為，未記取教訓積極納管出借之場館。

調查報告提及，教育部體育署長期輕忽技擊運動場館管理，未營造兒少安全運動環境，本案發生後雖訂有技擊運動訓練館設置及輔導要點，但仍未積極督導地方政府納管相關場館，皆有重大違失。

葉大華表示，案發場館是台中市政府府運動局及教育局委託瑞穗國民小學代為管理，教育局因循往例借予台中市體育總會柔道委員會免費使用，做為基層訓訓練站，但市府對於課程內容、教練資格、學員名單、安全措施等均未規範，顯見市府長期缺乏實質安全評估與審查，未善盡政府監督作為。

葉大華指出，台中市政府任由無教練證照的何姓教練長期擔任訓練站教學者，讓黃童初學柔道僅2週，就經多次重摔，連柔道總會也說，這絕非對初學柔道兒童的摔法。但中市政府事後，卻將該案簡化為學生自願參與校外運動，推諉責任予教練個人行為，免除政府對公有場館之監督權責，違失事實相當明確。

葉大華說，教育部體育署長期怠忽建立技擊運動訓練館設置申請及審查程序，導致坊間場館設置及管理無所依循，直至黃童事故後，才在去年6月9日訂定發布「技擊運動訓練館設置及輔導要點」，但截至今年2月完成申請備查程序的場館僅占26％，尚有357家（73.6％）未辦理，未納輔導訓練館仍存黑數，無法落實保障權益初衷。

葉大華認為，黃童傷害事故雖非屬公立教師及公共設施瑕疵對於學生身體及生命安全造成傷害，但案發場地為公有場館，參與者都是在校學生，可視為「學校事故」或「教育事故」，實應討論國賠空間。未來可借鏡日本的經驗，針對校園事故相關國家賠償事宜，研擬合乎公平正義之具體程序及標準，維護兒少運動安全環境。