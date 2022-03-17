近期俄烏交戰、談判與制裁等國際情勢變化使市場不確定性上升，同時因國際油價高漲且波動加大，全球面臨的能源壓力遽增，而為使綠能穩定供應，電池等儲能技術的發展也漸受重視。聚焦該投資主題的中信電池及儲能（00902）ETF，自1月底在證交所掛牌以來，受益人數由2萬多人增加到5萬人，目前資產規模超過70億元。

受到美股四大指數前一天大漲，台股今（17）日也狂飆400多點，能源股也有亮眼表現，中信電池及儲能ETF今天也大漲超過5％，至近午盤時股價約上揚至13.62元、大漲5.34％，成交量也放大至1.75萬多張，超過昨天全場的1.32萬多張。

證交所表示，中信電池及儲能ETF追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，成分股來自美中港日韓台等上市的股票，經市值、日均值等條件篩選後，依RBICS行業分類挑出25％以上營收來自電池相關業務者，包含上游的電池原料與設備廠，以及中游的電池及儲能科技相關公司，各納入15檔。該指數採自由流通市值加權，單一個股權重上限為10％，每年1月、4月、7月、10月調整成分股。

中信投信指出，目前電池市場以動力電池為需求主力，若以正極材料區分，主要有中國廠商為主的磷酸鐵鋰電池、日韓技術為主的三元鋰電池，兩種在成本、續航力等方面各有優劣，而上述指數則兩種皆有納入。

另以充電機制來說，可分為充電式及換電式，充電式仍為主流，但未來隨著電池規格化，換電式採用比例可能提高，而電池商將直接受惠，因電池從賣斷轉為租賃，可帶來穩定現金流。

證交所說，近年ETF、ETN等指數化商品愈趨多元，提供國人豐富的投資選擇。不過證交所也提醒，ETF、ETN的投資績效追蹤其標的指數，即使分散投資於一籃子股票，仍不免受到總體經濟及整體股市、匯市等金融環境變化的影響，請投資人務必詳閱公開說明書，了解投資內容及風險並審慎決策。