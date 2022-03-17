新北市住都中心今（17）日宣布，與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會，率先組成「新北都更大聯盟」，聯盟成員參與都更案量占全市8成，每年達百餘件之多，今年聯盟提出「都更預審」概念，由住都中心試辦，可望結合各專業團隊提高都更審議效率。

新北市住都中心今天表示，新北都更大聯盟的合作包括技術支援及強化中心的服務品質，中心廣邀對新北都更有理想抱負及實績豐富的建築師、估價師、規劃團隊 、建築團隊等，參與建築模擬、都更案團隊成員的遴選、擔任諮詢委員、協助排除個案遭遇的難題，形同中心推動案件的服務品質保證。

針對優化都更推動流程及審議效率的實務建議，建築師公會提出都更案建築規劃「預審機制」，即於事業計畫報核時，公會提供預審意見，減少後續進入建照審查時大幅修正的可能，縮短審查時間。

不動產開發商公會建議，權利變換的估價作業提前進行，可避免一樓及頂樓與其他樓層屋主間對權利價值的歧見，加速整合。

都更學會則建議，若自力更新的更新會融資順利，都更事業及權利變換計畫可併送審查，藉此加快流程。

新北市住都中心董事長陳純敬表示，目前由中心負責的公辦都更及民辦都更約50餘案，而都更大聯盟成員110年參與新北市131件都更申請案，占比高達8成。透過大聯盟運作，合作案量必然顯著增加，呼應新北市長侯友宜「永續新北、安居樂業」的市政願景，也會讓都更推動加速、審查加速，加強民眾信任感。

此外，住都中心首件海砂屋都更案今年4月即將舉行動土儀式，屆時預計邀請侯友宜市長蒞臨見證中心協助市民實現「穩住」新家園。