最後警方拉出石嫌予以逮捕，再到租屋處內逮同夥李嫌。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方到李、石2嫌租屋處內，查扣大批毒品、以及手槍子彈等物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局刑事警察大隊偵二隊，今年初向上溯源販毒案件，循線在石、李姓男藥頭租屋處埋伏，當時準備要外出的石嫌，一見警察拔腿狂奔，逃往小巷內，警駕偵防車追緝，機警以偵防車將包抄將石嫌圍堵，讓他無法動彈，成「甕中鱉」予以逮捕，再到租屋處內逮同夥李嫌，查扣大批毒品、以及手槍子彈等物，台中地檢署依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2人起訴。

警方指出，當天於攻堅搜索過程時，石嫌往小巷內逃竄，駕駛偵防車的員警循石嫌逃逸方向追緝，眼看石嫌快跑了，情急之下以偵防車駕駛技術好，巧妙將石嫌「夾堵」在圍牆上，而且「夾」得恰到好處，不僅讓石嫌動彈不得，無法再逃、束手就擒。

警方調查，李、石2嫌透過通訊軟體與藥腳聯繫毒品交易，以「男的、女的」作為毒品代號，躲避警方追緝；警方蒐證日前收網，於其北屯區租屋處發動攻堅，當場起獲第一級毒品海洛因5包（總毛重：29.64公克）、第二級毒品安非他命13包（總毛重：186.53公克）、第三級毒品咖啡包25包（總毛重：110.07公克）、手槍子彈9顆、手槍彈匣1個、毒品吸食器2組、熱風槍1支、咖啡包空分裝袋166個、手機6支等不法證物，全案移送台中地檢署偵辦。

警方指出，李、石2嫌經檢察官偵結後，因犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴。臺中市警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運等毒品犯罪行為，維護無毒治安環境。