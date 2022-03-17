陸姓通緝犯去年疫情期間，闖進歇業中的北市西門町某間卡拉OK店，破壞監視器後住了10幾天，喝光店內75瓶白酒、洋酒，叫外送，用「飛機杯」打手槍，把店內搞得髒亂不堪，店老闆憤而報警，台北地檢署17日依加重竊盜等罪起訴陸男。

26歲的陸男有毒品、詐欺、家暴多項前科，去年未入監被通緝，在雙北四處遊蕩，去年10月3日上午，陸男見位於北市峨嵋街的卡拉OK店因疫情嚴峻被迫暫時歇業，遮住自己臉部闖進該店內，破壞掉店內監視器，把該店當成自己家裡，把店內營業用及客人寄放的白酒、威士忌共75瓶喝光。

陸男把空酒瓶隨處亂丟，叫外送吃東西，甚至拿自己的飛機杯打手槍，把店內搞的一團亂。不久，店老闆返店時發現店內髒亂不堪，監視器和電視機被破壞，憤而報警提告。

警方根據現場酒杯上的指紋，循線查獲陸男犯案，逮獲陸男移送地檢署歸案，檢方將陸男發監。檢方調查時，陸男坦承他為了躲通緝，在店內「住」10幾天，檢方依加重竊盜等罪起訴陸男。陸男為躲通緝，闖進卡拉OK住10幾天，最後仍被逮發監執行，還多了加重竊盜等罪。