新冠疫情2年來重創觀光業，房仲業者分析交通部觀光局最新統計的2021年資料後發現，相較於疫情前的2019年，無論國際與一般觀光飯店的平均住房率均減少逾25個百分點，客房收入更幾乎腰斬，雖有餐飲營收補貼，但總營收仍大減逾3成。

對於近期飯店改建或參與包租代管方案者眾，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，疫情對觀光業衝擊甚鉅，讓許多業者思考轉型，無論是拆掉蓋新、或是轉戰社會宅，都是求生存下的無奈選擇。

據觀光局統計數據，與2019年相比，2021年觀光飯店客房數減少2.74％，其中國際飯店減少3.14％、一般飯店減少1.48％。總營收減少32.39％，其中住房營收減少45.77％、餐飲營收減少20.91％。

住房率方面，去年整體觀光飯店平均僅38.77％，減少達28.09個百分點，平均房價3608元、年減4.11％，以此推算客房平均產值（Rev PAR）僅約1399元，較2019年的約2516元減少達44.4％。

徐佳馨表示，從營運狀況的幾個大項來看，能讓觀光飯店有較佳營收表現的關鍵仍在於住房，不過疫情衝擊大，即使降價依舊無助於提升住用率，連帶影響住房收入，其中一般飯店的影響又比國際飯店明顯，無論是住房或餐飲衝擊都比國際飯店明顯。

徐佳馨推估，國際飯店疫情期間推出不少優惠專案，對國人頗具吸引力，加上國旅盛行，在疫情求生戰中的住房或餐飲營收衰退幅度均較小。同時，許多飯店因疫情開始思考退場或搭上政策順勢轉型，為日後台灣若爆發旅遊潮，現有空間是否能夠因應埋下耐人尋味伏筆。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，疫情後不少飯店除轉型成為防疫旅館，也有業者搭上危老改建列車重新開始，日前國家住都中心執行內政部「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計劃」，協助旅館業者渡過疫情，也提供都會區就業人口及租屋家庭更多居住選擇。不過，這也顯示一窩蜂的轉進某一種類型標的，風險也相對提高。