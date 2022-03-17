美國聯準會（Fed）宣布升息1碼（0.25個百分點），刺激金融股全面上揚，國泰金控17日表示，升息短期間會造成金融業金融資產價值的波動，但長期是「利多」，因為壽險公司利差損會減少，銀行利差則會擴大，且因客戶必須調整資產部位，財富管理手續費收入可望增加。

美國啟動升息循環，壽險業逾18兆的債券部位評價可能再波動，主流債殖利率率先反應，已大幅上揚，會造成壽險公司手中現有的債券評價利益下滑，但新錢投資收益率則可望拉高，壽險公司手中有逾1.34兆元的現金部位，且每年有近3兆元的保費進帳，需新投資的部位至少有數千億元到上兆元的規模。

同時升息對壽險公司舊有高利率保單部分，也可望減少利差損壓力，有助壽險公司在2026年接軌大魔王會計（IFRS17），增資壓力等會減少，因此若升息趨勢持續，對壽險公司是短空長多。

國泰金並分析，銀行業在升息環境下，將有助銀行利差擴大、提升銀行業核心利息收益，雖存款利率會先反應升息，但放款利率也會逐步跟上，淨利差有望提升；其次是財富管理客戶資產配置亦有調整需求，可為財富管理業務創造更多手續費收入的機會。