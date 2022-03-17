中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申17日在大陸《環球時報》撰文指出，美國總統拜登日前簽署聯邦《2022財年綜合撥款法案》生效。該法案包含涉台敏感條款，禁止美國行政部門將經費用於製作、採購或展示任何「不正確」標示台灣與所管理島嶼的地圖。此外，法案還撥款支應民進黨當局成立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動、支持成立「台灣學人計畫」。當前美國國會炒作、炮製立法干預台灣問題處於上升期，對於形形色色的涉台立法活動，必須加以警惕和防範。

汪曙申認為，這明顯是親台勢力在美國聯邦政府年度綜合性法案中夾帶「挺台條款」的慣用手段。拜登簽署的《2022財年美國國防授權法》，還包括邀台參加2022年「環太」軍演、推動美國民警衛隊與台合作等內容。在美國的立法程序和實踐中，將台灣議題裹挾入綜合性法案，比專門、單一的「台灣法案」更容易通過。

汪曙申表示，涉台地圖相關條款是去年親台共和黨籍眾議員蒂凡尼、夏伯特、佩里等提出，意圖是要求美國政府不得在地圖中「將台灣描繪為中華人民共和國領土一部分」，以體現所謂台灣「獨立」於中國之外。去年蒂凡尼和佩里還提案要美國政府摒棄一個中國政策，承認「台灣為獨立國家」，實現美台「外交關係正常化」。他們代表了美國內最激進的一股親台力量，是美國會炮製涉台法案和各種決議文件的「急先鋒」。

汪曙申稱，長期以來，民進黨當局和台獨勢力利用旗歌、地理名稱、地圖標識等問題進行政治化操作，企圖製造「一中一台」。比如，美國國務院在中國國情簡介中所列的地圖，一直以同樣顏色顯示大陸和台灣，「台北駐美代表處」曾就此與美方洽談，聲稱「相同顏色會造成混淆」，促美調整做法。美國務院國情簡介網站改版後，把旗幟圖案從台灣簡介欄中去除，一直未恢復，也受到台當局關切。此次涉台地圖相關內容進入美國內法律，勢必成為民進黨當局操弄和漁利的「資源」。

汪曙申分析，從更大範圍看，台獨勢力很可能利用美國在全球傳媒影響力，公關美國電視媒體，使其報導採用的地圖呈現台灣海峽兩岸不同的顏色等標識，影響更多人對「台灣是中國領土一部分」的認知。去年，美國國家廣播公司（NBC）轉播東京奧運開幕時，就使用一張不完整的中國地圖，引發外界關注。從台灣看，台獨勢力會將美國政府實施法案涉台內容，解讀成美國承認「一中一台」或台灣「事實獨立」，進而轉化成美國支持民進黨兩岸政策的對內宣傳，欺騙台灣民眾。

汪曙申強調，一直以來，美國部分議員試圖為台灣「正名」，將台灣與中國大陸區隔開來，這與「台灣正名」活動相呼應。在目前美國第117屆國會的涉台法律草案中，不少內容與此有關。有的推動美國政府將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美國代表處」；有的呼籲美國廢除對台灣當局代表或軍人不得在執行公務時展示「主權」象徵符號的限制，例如旗幟、徽章等；有的要求美國不再使用「台灣當局」（authority），改為「台灣政府」(government)；有的提出將「美國在台協會（AIT）」台北辦事處處長的稱謂改為代表（Representative）；還有的呼籲美國將台灣視同「北約＋」（NATO Plus）成員，與北約成員國享有同等的軍售條件。不一而足，挺台反華意圖昭然若揭。

美國表示奉行一個中國政策，在中美建交公報中承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。這要求美國不得以任何形式圖謀製造「兩個中國」或「一中一台」。地圖是國家版圖的表達形式，象徵國家主權和領土完整。任何正確標示的地圖，都應基於歷史和法理的事實。美國政府若將親台勢力塞進國會立法的涉台地圖條款付諸實施，必然將違背其「不支持台獨」的承諾，給台獨勢力釋放錯誤信號，終將破壞中美關係的穩定。