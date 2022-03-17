葉元之拍惡搞影片，諷刺政府停電歸罪小動物。（翻攝自葉元之臉書）

全台各地方小型停電不斷，經濟部長王美花說許多停電事故，是因為動物意外碰觸。新北市議員葉元之今（17）日在臉書上傳一部惡搞影片，將「中央流行疫情指揮中心」記者會場景，改成「中央流行停電指揮中心」記者會，為闖入電力設備的小動物默哀，還呼籲民眾擔任「維護電力大使」，幫忙阻絕小動物，以免停電，酸度破表。

影片中葉元之扮演指揮官，說明3月16有兩例停電案例，一例在基隆，一例在台北市文山區，其中基隆停電的發生原因是松鼠闖入。葉元之在記者會現場為被電死的松鼠默哀，並呼籲小動物不要亂跑。

影片還安排媒體提問環節，記者問該如何解決停電問題？葉元之說，停電主因都是因為台灣太過空曠，常有鳥、貓、鼠等動物闖入電力設施，所以希望國人同胞扮演「維護電力大使」，在第一時間把動物擋下。

葉元之還溫馨提醒民眾，隨時要抱著過原始生活的心態，備好電池跟蠟燭，並且帶著水跟乾糧，以防停電時受困電梯，肚子會餓。

記者追問，頻繁停電是否因為缺電？外資是否因此不來投資？葉元之模仿衛福部長陳時中的經典名句回答，「粗暴言論大可不必」、「世界怎麼跟得上台灣」、「問這種問題的人居心叵測」，接著憤而離席。整支惡搞影片嘲諷意味十足。

葉元之諷刺，停電是民生大事，現在幾乎天天停電，政府應該仿效CDC成立「流行停電」指揮中心，每天召開記者會，跟國人報告每日「確定停電」的案例，說明影響的範圍、發生的原因，以及解決的方案。