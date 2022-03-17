烘焙產業去年外銷達30億元，比起前年成長27％。蔡英文總統今天承諾，政府會繼續投入資源，在技術精進、產品開發、拓展外銷等方面，提供一系列的輔導及補助，跟業者一起開拓更大的市場和商機。政府也會努力幫忙，讓參加國際比賽的臺灣選手可以得到最好的照顧跟支持。

蔡英文總統今天出席「台北國際烘焙暨設備展開幕典禮」，上午展場還未開放，就已有長長的人龍準備進入，蔡英文表示，可見這個展覽非常受到矚目跟喜歡。作為總統，她的行程都是國家大事，烘焙業也不是國家小事，而是國家大事。烘焙業所帶來的減壓、舒適與快樂的感覺，讓她非常喜歡，因此她也要感謝主辦單位的邀請。

她說，多年來，因為台北市糕餅商業同業公會的努力，這項展覽已經成為亞太地區規模最大的烘焙展之一。她感謝公會以及所有投入展覽的夥伴，包括從世界各地來到臺灣參展的好朋友，相信透過這次的展覽，可以展現臺灣防疫的成果，也能看到，即使在疫情之下，臺灣的烘焙產業依然蓬勃發展。

蔡英文形容烘焙真的是創造滿滿幸福感的產業，她也透露自己非常喜歡各式各樣的糕餅、甜點，像是馬芬、司康、藍莓派、貝果及光餅等。這幾年，她到臺灣很多地方，也陸續參訪了許多在地的糕餅、甜點店。看到大家的產品都很精緻，也非常有特色。

她說，臺灣糕餅業發展越來越多元，除了將傳統糕點結合嶄新的創意，也經常利用很多臺灣農產品，帶給大家相當多的驚喜。現在，有越來越多臺式麵包店開始進軍國外，打入國際市場。我們在很多重要的國際賽事當中，也取得很優越的成績。烘焙產業，也是讓臺灣在國際舞台發光發亮，非常重要的產業之一。

對於業者期盼未來能夠突破法律上的限制，讓參加國際比賽的臺灣選手可以得到最好的照顧跟支持，蔡英文也回應政府會努力幫忙。

烘焙產業去年的國內產值，達到370億元，相較於前年，成長了12％。外銷的部分，達到30億元，比起前年，成長了27％。蔡英文肯定在疫情挑戰下，能有這樣的成績，非常不簡單。她要感謝產業界克服疫情所造成的各種障礙，並讓產業持續成長。

她承諾，接下來，政府會繼續投入資源，在技術精進、產品開發、拓展外銷等等方面，提供一系列相關的輔導及補助，跟大家一起開拓更大的市場和商機。

最近，由於疫情、氣候異常，以及國際貨運等因素，烘焙產業常用的原物料持續上漲，蔡英文表示，她了解這對大家的成本造成相當的影響。為了要緩解這方面的壓力，政府已經機動調降烘焙用奶粉、奶油等原物料的進口關稅，同時也免徵進口小麥的營業稅，希望能減輕大家的負擔。

對於業者願意跟政府攜手打拚，一起朝向穩定物價共同努力，總統表達感謝。她也邀請全國各地的民眾，一起來烘焙展走走。這次展出中，不但有國際美食，還有「2022台灣烘焙大賞TOP30」的產品，她相信一定非常美味，也歡迎民眾一起參觀。