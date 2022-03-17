備戰年底選舉，國民黨立委傅崐萁今天表示，國民黨目標拿下16席，要守住藍營執政縣市，台北、桃園、基隆、新竹市重中之重，此次布局和過去截然不同，要先走基層了解地方領袖、社團意見，選舉是靠大家幫忙，不能完成提名後，候選人民調一路往下摔，一定會提會贏的人，「但不一定是民調最高，很多候選人有潛質可以往上衝」。

相較民進黨陸續展開徵召、協調布局縣市長，國民黨至今仍積極協調地方，欲待民進黨對手浮現後再亮牌，傅崐萁上午接受廣播專訪說，民進黨迎戰年底選舉，將採中央廚房模式攻擊對手，國民黨不會跟著民進黨節奏走，更不會先把人推出來讓民進黨打。

傅崐萁強調，年底九合一選舉是國民黨生死存亡最後一戰，若今年無法守住原有的或增加城池，明年總統大選幾乎就會被沒收，而明年是戰爭與和平最關鍵的時刻，既然民進黨台獨工作者已宣布參選，將讓台灣面臨浩劫考驗。

談到贏得策略，傅崐萁表示，民進黨在各地評估謹慎，國民黨戒慎恐懼，從來沒有樂觀過，此次布局跟過去做法不同，反倒是跟民進黨備戰方式雷同，先了解地方基層、社團、領袖的意見，確定這些人願意跟最有可能勝選的人站在一起，出錢出力，而非由黨中央交出名單，要地方抬轎，最終都抬不起來。

外界關注台北市議員羅智強積極備戰桃園市長，傅崐萁說，羅智強是優秀青年，也是國民黨重要資產，願意付出接觸基層者，都希望他們能夠發光發熱，但適才適所，也要了解地方聲音，「桃園從來沒有空降選贏過，地方排外強烈」。

傅崐萁指出，縣市長布局要尊重地方，不能完成提名後，代表黨出征的候選人的民調一路往下摔，過去台北在2014年、2018年市長選舉結果歷歷在目，一定會提名會贏的人，但不一定是目前民調最高，很多候選人有潛質，有能力往上衝。

傅崐萁說，有些人知名度高，做民調的話，一定是他勝出，但卻很難找到地方願意為他出力，這就是訊號，地方具影響力的人士、企業、社團是否願意幫忙，都要列入考量。

至於有無可能藍白合，傅崐萁直言，他在立院完全感受不到藍白合，民眾黨只又在想推的法案未獲民進黨支持才找國民黨，顯示民眾黨一直是民進黨的附庸，「大家要集中選票，若蔣萬安未獲得大家緊密支持，分散票源就非常危險」。

傅崐萁意有所指地說，誰可以協助民進黨打下更多城池，讓國民黨落選、民進黨當選，大家要審慎思考如何牽制民進黨，守護台灣免於戰火，財政不被掏空。