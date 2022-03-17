YouTuber蔡阿嘎從台語教學開始打響名號，拍攝主題越來越豐富，親和力十足的他擁有百萬粉絲，和初戀妻「二伯」重新交往後步入禮堂，先後誕下2子「蔡桃貴」、「蔡波能」，他們還為小朋友設立Youtube頻道，讓剛出生的蔡桃貴成為全台年紀最小的Youtuber，一家人時常在社群平台分享近況，昨（16）日二伯分享一組照片，說自己爸爸年輕時就開始抽菸，卻因為蔡桃貴的一句話產生戒菸念頭，引起網友熱議。

二伯昨（16）日在Facebook發文，自己父親是老菸槍，「老爸從年輕就抽菸到老，這中間我跟媽媽常常叫他戒菸他也都沒理我們」，直到自己的小孩蔡桃貴無心問了一句，「那天貴哥（蔡桃貴）說：阿公～你牙齒怎麽黑黑的？」，被孫子問倒的二伯爸這才下定決心，立刻就戒菸，也開始願意看牙醫處理牙齒，可見蔡桃貴地位有多高，愛孫的二伯爸二話不說，為孫子改去多年習慣。

二伯在貼文裡感嘆，「孫子力量真強大」，這件事情她也跟老公蔡阿嘎分享，認為父親很疼愛這個金孫，「欸～ 我覺得我爸真的很愛貴（蔡桃貴）、波（蔡波能）耶！」。一向幽默的蔡阿嘎沒有開玩笑，反而認真地說：「那是因為他愛你所以愛你的小孩。」，這句話讓二伯當下立刻眼眶泛淚，被感動到。

這段二伯爸戒菸的故事，也吸引不少網友留言：「好感人，不用言語默默的愛」、「我看完也眼眶泛淚」、「每個阿公的宿命」、「貴波可以鼓勵阿公報名戒菸比賽唷」、「老人家說的：惜花連盆！因為爸爸超愛妳，所以更加倍愛貴波」、「天啊....真的要哭了....QQ」、「滿滿的愛」

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