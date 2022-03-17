桃園市消防局長謝呂泉17日於市議會進行10分鐘口頭報告。（陳夢茹攝）

美福倉儲10日發生大火，目前仍在進行殘火處理。（陳夢茹攝）

桃園頻傳工廠大火 消防局長：為什麼發生火災大家都怪消防隊？

桃園市議會今（17日）進行預備會議，近期工廠頻傳火警，市議員舒翠玲原要求消防局長謝呂泉在23日進行專案報告，市議員黃婉如則提議今天10分鐘口頭報告，2人意見分歧起口角衝突。謝呂泉報告時無奈直呼「為什麼發生火災大家都怪消防隊？」，直言多數火災，業者應負起最大責任，然而罰則卻很低，有修法警惕的必要。

舒翠玲認為短時間內發生多場工廠火警，大型倉儲內部明明就有消防設備，為什麼沒有發揮功效？動議消防局在23日進行專案報告，詳細說明火災處理狀況；黃婉如說「我急於馬上知道！」認為局長人已在現場，可以直接10分鐘口頭報告，不用再另擇會期報告，經表決以黃婉如的動議票數較多。同黨議員意見分歧起爭執，舒翠玲僅回應不予置評。

舒翠玲表示，每次大火，消防人員都要用命去賭、企業家經濟損失、危害老百姓健康，發生火警應要審慎面對，桃園自2015年至今有42件工廠火警，她已要求消防局提供所有工廠大火的原因，坊間謠傳工廠頻傳火警與台電降壓有關，電器在降壓過程中難免會產生損害，這是有可能性的，為此要先找出起火原因，未來才能防範更多火警。

謝呂泉直呼，自己從事消防工作幾十年，火災的發生，業者要負最大的責任，但為什麼反倒怪起消防人員，他覺得很納悶。火調結束通常都是以公共危險罪送辦，但罰則不重，並沒有警惕作用，他認為應該要修法，讓業者在刑事、民事負起應該要負的責任。

謝呂泉表示，民眾普遍認為明明已裝設消防設備為何還會釀災？但這是錯誤觀念，設置消防設備是為了在火災初期起到提醒作用，如住警器能趕緊通知民眾、灑水器有防護及延緩的功能等，若火勢已經非常大，有時甚至連消防人員的瞄子都無法輕易滅火。

「今年同時期工廠火警件數並沒有增加！」謝呂泉指出，近期連續發生多起工廠火災是湊巧，去年同時期工廠火災件數總計有14件，今年同時期也是14件，件數並沒有增加只是湊巧集中短短幾甜內，他也直言，多數火災是人為疏失較多。

謝呂泉說，美福倉儲是全國很大的冷凍食品倉儲公司，消防設備都有按照國家標準，10日發生大火是首次遇到大型冷凍倉儲火警，由於冷凍倉儲要維持低溫，該建築及內部結構有使用泡綿，且每道都有強化，因此火警呈悶燒狀態，雖然竄出濃煙但並沒有明火，目前還在殘火處理，今天會到吿一段落。