日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上，談到3月15日到16日航行通過日本津輕海峽的俄羅斯海軍艦艇時說，「有可能是負責載運要投入烏克蘭方面的兵力與戰鬥車輛等」。

日本產經新聞引述松野的話：「日本政府已向俄方表明，特別升高此區緊張的行動，應有所節制。」

松野說，隨著入侵烏克蘭戰事持續，俄軍已從全國動員兵力，「日本政府將抱持嚴重憂慮關注包括烏克蘭情勢在內的俄軍動向，並持續情蒐與警戒監視」。

日本海上自衛隊從3月15日到16日間，共觀測到4艘俄國海軍戰車登陸艦，從太平洋側海域通過津輕海峽朝日本海方向航行。

TBS電視台16日報導，防衛省表示，這4艘俄艦有可能是俄軍動員，負責載運將投送到烏克蘭的士兵及戰鬥車輛等。

海上自衛隊15日晚間8時左右，在青森縣尻屋崎東北東方約70公里海域，確認兩艘俄軍戰車登陸艦航行。

接著又在16日上午7時左右，在尻屋崎東北東方約220公里海域，確認另外兩艘俄軍戰車登陸艦航行。

這4艘戰車登陸艦當時持續朝西往日本海方向航行，海上自衛隊派出P-3C反潛巡邏機及朝日級護衛艦不知火號，負責情蒐及警監任務。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110317