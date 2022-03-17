搶四月連假旅宿商機，台北美福大飯店結合知性文史導覽及昆蟲生態課程推出「大直散策時光」活動。自3月21日至5月31日的「尋訪‧台北大城小事」導覽專案，由榮獲台北市傑出市民獎及文化獎等肯定的資深文史導師陳金讚帶路，漫步健行，尋訪地方故事。想親近自然生態，於4月3日推出的「昆蟲探索親子共學」活動，由經驗豐富的丸子蟲星球劉鎮老師帶領大小朋友認識各種昆蟲與小動物，感受自然生態的奧妙。體驗星級住宿，搭配任一款親子遊程，兩天一夜住宿優惠價每房7,600元起，續住另享獨家優惠價及專屬好禮。想單純體驗遊程，優惠價每組600元起。

位於基隆河畔的台北美福大飯店，倚碧綠群山，擁有台北市飯店少有的自然風情。不論是生在台北或北漂族，踏足腳下的土地上，古宅、廟宇、遺址有著什麼樣的故事？台北美福大直散策時光系列的「尋訪‧台北大城小事」導覽專案，讓大、小朋友們放下公務、走出教室，跟著深耕大直、內湖多年的資深文史導師陳金讚，沿著基隆河岸走訪城市裡的古紅樓，尋歷史的軌跡聽在地故事。三五好友結伴健行，四人以上成團，每位600元，八人以上成行另享團體優惠。

想要來個兩天一夜文史輕旅，雙人入住15坪的行政客房，每房優惠價7,600元，三到四人同遊可選擇擁有21坪的菁英客房，每房優惠價9,600元起，感受星級飯店的頂級旅宿享受，健走聆聽台北的大城小事。入住皆提供彩匯活力自助早餐、台北捷運一日券及手繪風大直散策地圖。續住還可享優惠，每房5,999元起，另加贈美福好禮三選一，有「美福拌拌麵組」，四款風味拌麵在家輕鬆嘗。人氣百搭醬料─「紅油胡麻堅果醬」，沾麵包、拌麵或拌飯皆適宜。還有美福「輕柔休憩衣」，居家也能有星級飯店的舒適感受。

除了文史導覽遊程，想認識大自然生態的大、小朋友，台北美福於4月3日推出大直散策時光系列的「昆蟲探索親子共學」遊程，跟著丸子星球的昆蟲老師劉鎮，深入大直城山川美好，尋訪蝶園秘境。自飯店步行出發，走訪劍南蝴蝶步道，感受林間的綠意盎然，體驗無網室的蝴蝶飛舞，包括琉璃蛺蝶、紅肩粉蝶、鳳蝶等，探訪水生昆蟲樂園水黽、蜻蜓、豆娘等，現場亦準備了可愛的丸子蟲、竹節蟲等昆蟲，藉由觀察及引導感受大自然的奧妙。遊程體驗兩人成行每組600元，第三人以上享優惠價300元；兩天一夜住宿方案，每房專案價8,000元起，依人數可選擇行政客房或適合三人入住的雅仕客房，專案提供昆蟲探索親子共學課程、手繪風大直散策地圖及彩匯活力自助早餐，美好的春遊散策時光，就從大直城開始！

無論是感受人文歷史的導覽遊程，或是體驗生態奧妙的昆蟲課程，選擇住宿專案的家長可於住宿期間，放鬆享受男、女三溫暖的身心舒緩或至健身中心運動揮汗，小朋友可至兒童遊戲室盡情玩樂，或一起於戶外恆溫泳池嬉水享受親子時光。