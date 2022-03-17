疫情期間航空客流驟降、貨運量暴增，全球「客機改貨機」蔚為潮流，近日長榮航空就委託以色列航太工業公司（IAI）將3架777-300ER客機改為貨機，讓長榮航空波音777F貨機機隊從8架增至11架。業內人士表示，客機涉及結構上的重大變更，而且一旦改成貨機就「回不去了」，絕非想像中的簡單。

長榮航空公關經理林司忠表示，疫情期間很多客機也拿來載貨，但那只是把座椅用棉被包一包，再把貨品放在椅子上，1個座位約可以承重70、80公斤重量。

客機改貨機就大不相同。最主要是兩者結構不同，客機用來載人，要考慮旅客的各種需求及安全、舒適度；而貨機是設計來載重，還要計算起降時重力加速度的耐受度等等。

這也就是為何客機改貨機是一門非常專業的生意，由專門的公司承攬。除了要把客機座椅、空調系統、娛樂系統等都拆掉，加裝貨盤滾輪；還要加強地板強度；拆掉客機駕駛艙跟客艙之間的裝飾牆，改裝防撞牆，保護駕駛員也保護貨物；此外窗戶要封掉，避免光照損害和風險；艙門要加大，以利貨物進出。經過多番改造，才能符合貨機要求。

林司忠說，1架客機改貨機需要費時半年，經費約1架0.4億美元，且客機改貨機之後不可能改回來，因此長榮之前是挑舊的波音747來改。此次則是自2025年起陸續將3架波音777-300ER客機改貨機，讓長榮航空波音777F貨機機隊由8架增至11架，但貨運運能僅增加約1成，主要是因為客機本來就可以載貨40、50噸。

波音777-300ER客機改貨機，雖然因為波音777-300ER機身較長，貨艙容積可達2.8萬立方英呎，高於777F貨機的2.3萬立方英呎，容積率增加近25％；但載重量反而變少，最多只能載100公噸，略少於777F貨機的106噸，因此適合載運目前最具市場成長性的電商貨品，777F貨機則適合於載運重貨。