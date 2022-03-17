交通部航港局今宣布，「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線，提供個人指位無線電示標（PLB）線上申請登錄，無紙化後的申辦時間可由7至10日縮短為3至5日。

國際衛星輔助搜救組織認可的406MHz緊急無線電示標，分為航空用途（ELT）、海事用途（EPIRB）以及個人使用（PLB），其中PLB輕巧且易於攜帶，為民眾在偏遠地區或行動電話涵蓋範圍外從登山或水上活動時，保障生命及爭取搜救黃金救援時間的重要設備。

航港局指出，當PLB遇險訊號啟動，國際衛星輔助搜救系統可接收及傳送，由台北任務管制中心確認後通報各搜救權責單位，展開搜救工作，提升救援效率。

航港局表示，依「電信管制射頻器材管理辦法」規定，使用而持有PLB者，應向航港局登錄器材識別碼、個人及其緊急連絡人之聯絡電話等資訊，器材毀損、汰換或終止使用，或登錄資訊異動時則須更正登錄資訊。

無線電示標管理資訊系統上線後，申請PLB持有者資訊登錄由過去紙本申請升級為電子化作業，航港局完成資料審核確認後，將登錄資訊與國際示標登錄資料庫（IBRD）同步，申辦時間則由原先7至10日，縮短為3至5日，申請人也可於系統檢視申辦進度。