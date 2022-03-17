近期各國陸續開放國門，我國疫情趨緩，工商界呼籲5月放寬邊境檢疫政策。對此，行政案發言人羅秉成今天表示，國際疫情變化多端，現在很難評估5月疫情變化，能不能開放不是「時間問題」，而是「條件問題」，要訂一個時間是困難的。

邊境管制3月7日起鬆綁，指揮中心指揮官陳時中日前表示，入境檢疫10天應該安全，現在談全面解封言之過早。工商團體日前拜會蔡總統，希望在疫情和緩下，5月可以全面開放國門、返國免隔離，蔡總統指示行政院副院長沈榮津將意見帶回與行政院長蘇貞昌研議。

羅秉成今天在院會後記者會表示，我國疫情穩定，國人期待可以更加恢復過往生活，尤其是出入國方便性，開放國門更是很多業者期待，但疫情變化多端，在國際疫情仍然嚴峻當下，台灣能嚴守疫情實在不容易。

至於國門開放議題，羅秉成說，這不是時間的問題，現在若要訂一個確定的時間點，實際上很困難，很難用現在情況評估5月疫情變化會如何，指揮中心都會密切掌握，專家會議也會予以注意。

羅秉成強調，國門開放與否是條件問題，要看條件跟疫情變化，評估是否許可邊境管制再進一步鬆綁，政府會密切注意，疫情指揮官陳時中也會適時對外說明，只要維護穩定，會採取逐步判斷方式，比較安全。

此外，受到疫情衝擊，桃園機場公司擬增資7、800億元，並向行政院爭取。羅秉成說，桃機是國門，也是邊境管制重要之處，此案尚未經行政院核定程序，相關財務需求，在評估可行性後，政府會全力支持。