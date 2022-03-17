近期台電備轉容量率頻亮黃燈，昨日中火3部機組檢修，但其他7部機組幾乎火力全開，最高機組發電量高達97％，台中空品也出現紅害。立委楊瓊瓔痛批，經濟部答應中火要減排，結果只要一缺電就讓中火燒好燒滿，中部民眾只能承受紅害的威脅。

國民黨立委楊瓊瓔今(17)日於立法院經濟委員會質詢經濟部次長林全能表示，這兩天台中天氣「霧煞煞」出現紅害，昨天中火10部燃煤機組除了3部機組檢修與歲修，其他7部淨發電量都超過94％，最高甚至到97％，每個人民都必須接受紅害的威脅。

楊瓊瓔指出，經濟部口口聲聲支持中火改天然氣，也答應6部機組不會燒滿，可是只要出現缺電就讓中火燒好燒滿，偷偷燒馬上紅害就出來，經濟部的承諾歷歷在目，但如今連演都不演了。

楊瓊瓔痛批，經濟部稱停電次數較以前減少，但停電範圍從小面積到大面積越來越常發生，缺電事實一覽無遺，經濟部卻強調只有停電、限電、斷電但不會缺電，根本是睜眼說瞎話。

林全能表示，中火沒有偷偷燒，都依照法規處理，大停電是人為疏失，會盡最大努力減少排放。楊瓊瓔聽後爆氣，「所以是公然燒公然排放？每次看到中部民眾飽受空汙之苦我的心就很痛」！