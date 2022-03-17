美國聯準會（FED）決議升息1碼符合市場預期，中國官方表態支持陸企海外掛牌，釋利多安撫市場，中概股集體暴漲，加恐慌指數（VIX）大降10.69％至26.67，美股16日展開絕地大反攻，那斯達克100指數漲3.77％，尖牙股指數狂漲10.19％，追蹤尖牙股指數的統一FANG+（00757）ETF今（16）日也強漲逾8％。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示，16日中國釋出中美監管機構針對在美上市的中概股合作計劃達成共識，未來會有新協議，且會繼續支持中企在海外上市，此消息緩和了中美衝突情勢，中概股在美下市疑慮一掃而空，激勵尖牙股指數二檔中概成份股-阿里巴巴跟百度漲幅逾36％、39％，即使在大漲近四成後，兩大中企科技龍頭股本益比仍處在超低水位，預期在中美烏雲消散後，本益比可望回歸正常水平。

袁永騰指出，美大型科技股近期跌勢主因FED升息縮表的不確定因素壓抑，今晨FOMC會議之後，FED決議升息1碼，符合市場預期，點陣圖顯示今年全年升息7碼，亦未超出市場預估範圍，主席鮑爾進一步闡述貨幣政策規劃，也大幅降低市場不確定感，恐慌指數降至緊繃界線的30以下，顯示投資人情緒已有顯著緩和。

目前本益比修正至甜蜜區的大型科技成長重獲資金青睞，尤其是尖牙指數的獲利預估本益比，因先前的恐慌賣壓，已跌到比2020年3月股災時還低的超跌水位，更是買盤優先搶進的標的。 展望後市，袁永騰表示，即使在俄烏戰爭後，美國企業獲利預估也未遭到明顯修正，就今明兩年獲利成長率來看，今年尖牙指數預估獲利成長率22.15％，明年預估獲利成長18.5％，近3年複合成長率為33.61％，稱霸美股主要指數，深具長線投資價值。 不過，袁永騰也提醒，目前俄鳥戰爭仍未結束，第二季還有調整庫存等不確定因素，尖牙股啟動修復行情之際，短期仍不免隨著市場情緒有較大的波動，建議操作上不宜過度躁進，保持理性節奏，從長期投資角度著眼，分批進場或以定期定額方式布局，會是較穩健的策略。