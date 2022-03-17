美國升息1碼拍板定案，美股四大指數以大漲回應，尤其費城半導體指數勁揚逾5％，激勵IC設計股的股王矽力-KY（6415）今（17）日開盤直接跳空漲停，股后信驊（5274）也一度漲停，另緯穎（6669）重返千金股，世芯-KY（3661）盤中一度漲停及聯發科（2454）6％多，同步蓄勢再衝關千元。

俄烏正展開緊密的停火協商，再加上美國升息底定，市場二大變數暫時獲得舒緩，美股率先展開反彈，尤其今年來跌深、代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數，16日雙雙各大漲3.77％及5.03％，激勵台股今天大漲逾400點，指數來到17,380多點，盤中還一度攻上17,400點，重返年線約17,350點。

除了股王股后，股王矽力-KY重返3千元，信驊逼近3千元，緯穎站上千元大關，世芯-KY早盤漲停抵998元，千金股展開強彈外，台股權值王台積電一早也攻上580元大漲22元，更推升高價股今天全面強攻，百元高價股有創惟、德微、台勝科、耀登、中砂、晶豪科、合一、晶宏、昇達科、穎崴等早盤都攻上漲停。