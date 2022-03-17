為協助產業加速達成淨零碳排願景，中鼎（9933）集團17日指出，已和工研院簽署合作備忘錄，就淨零碳排、氫能暨再生能源等產業的技術開發及應用進行合作，以結合雙方專業帶動產業，共同減緩全球暖化。

中鼎指出，此次合作，主要從碳捕捉及再利用、含氫能的低碳能源應用、產業廢棄物循環化、再生能源與儲能設備可靠度等四大面向，建立相關技術與實務應用。

為積極拓展綠色工程與高科事業等具發展潛力領域，中鼎集團已在今年初成立高新事業發展暨策略管理委員會。

委員會執行長陳振欽表示，透過此次合作，期待能掌握碳捕捉及再利用（CCSU）技術、廢溶劑及廢塑膠等資源的回收再利用，以及氫能等關鍵技術的開發，完善達到碳中和、淨零目標的重要路徑，並應用在集團各事業領域、推廣至產業使用，以深化服務範疇、拓展新的服務模式，帶動業界跟上全球永續發展趨勢及潮流。

因應氣候變遷，世界各國及企業積極投入低碳轉型，台灣也承諾於2050年達成淨零排放目標，中鼎指出，集團積極因應產業轉型，承攬綠色及低碳環保工程金額，自2015年起至今成長了450％；此外，更積極推動「淨零EPC」，針對EPC統包建廠各階段提出節能減碳與碳中和服務可行方案，攜手合作夥伴打造低碳供應鏈。

中鼎強調，這次透過與工研院的合作，就是希望能結合雙方在技術及產業的專長，助力台灣產業在EPC建廠、維運及整改等生命周期中，逐步實踐淨零排放願景。

因應全球減碳趨勢，中鼎近年積極投入綠能、儲能等低碳業務，於太陽光電、離岸風電、鋰電池廠、LNG接收站等建廠工程及資源循環產業建立豐富實績。以2021年新簽約工程金額約1,300億元中，綠色技術、低碳與環保工程所占的比例就高達43％以上。