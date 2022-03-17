荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）近日和中國外交部長王毅通話談論俄烏局勢，談及尊重主權和領土完整時，王毅卻告知「在中國台灣問題上不要搞雙重標準」。我外交部歐洲司司長陳立國今天表示，中國政府不但一再迴避譴責俄羅斯侵略行為，反而繼續強加其一中原則於其他國家，我方對此深感不齒。

胡克斯特拉與王毅於3月15日通話，根據中國外交部發布的會後紀要，胡克斯特拉提到，當前形勢下，各國都應尊重別國的主權和領土完整，遵守國際關係基本準則。王毅則回應，「這恰是中國一貫堅持的傳統立場，希望在中國台灣問題上也能言行一致，而不是搞雙重標準。」

陳立國指出，中華民國台灣是主權國家，和中華人民共和國互不隸屬，無論中國政府如何虛構其對台主張，都無法改變這個事實。全球理念相近國家都應該了解，民主台灣和威權中國兩國互不隸屬，唯有經由台灣人民自由選舉的政府，才能在國際間代表台灣人民，並在這樣的基礎上和台灣交流合作。

陳立國強調，各國一中政策和一中原則內涵完全不同。在俄羅斯違反國際法入侵烏克蘭之際，中國政府不但一再迴避譴責侵略行為，反而妄加議論要尊重各國主權和領土完整的空談，繼續強加其一中原則在其他國家，外交部對此深感不齒。

陳立國說，中國作為聯合國安理會常任理事國，應該譴責俄羅斯隊烏克蘭的侵略，配合國際社會積極措施，制止俄羅斯對烏克蘭暴行。