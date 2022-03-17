據衛福部最新癌症報告顯示，每年新罹癌人數高達12萬人，平均每4分20秒就有1人罹癌！但近五年來，金融消費評議中心統計發現，癌症及其併發症認定相關爭議申訴案件翻倍增長！北宇管理顧問有限公司總經理劉北元表示，投保癌症險掌握兩大原則。

曾任多年律師的台灣《保險法》權威劉北元建議，購買癌症險時，務必把握「優先考慮一次性大額給付險種」以及「實支實付醫療險買好買滿」兩大原則，才能達到風險轉嫁，將醫療保障最大化。

國立陽明交通大學醫學院執行副院長吳俊穎也強調，國內罹癌人數不斷增加，民眾對相關保險需求越來越高，目前國內各類重大疾病當中，理賠率最高的就是癌症，比重達81％。雖然癌症險可以發揮風險轉嫁功能，仍有部分保戶在罹癌後，發現事先規劃好的癌症險「保護傘」不夠大，甚至為了理賠糾紛與保險公司對薄公堂。

吳俊穎指出，「從實務上來看，癌症險的理賠爭議，主要是發生在診斷、治療、手術及住院給付、癌症病史告知、帶病投保等五個部分。」隨著醫學科技進步，許多新型態的醫療方式或手術，可能不在保單給付範圍內，或給付標準有所改變，「民眾投保前應仔細了解保單條款內容，減少保險爭議發生。」由於標靶、化療自費額超高，建議保單一次性給付額度超過200萬。

劉北元指出，因癌症治療初期花費相當昂貴，民眾在規劃醫療險、癌症險保單時，應注意保單在罹病初期就可得到一次性高額給付，用以支應包括標靶藥物、化療等高額健保自費項目。考量標靶藥物費用昂貴，健保給付標準又比較嚴苛，建議保單的一次性給付額度應該要有200萬至300萬元水準。

其次，癌症治療勢必反覆就醫、住院，規劃保單時，也應要留意備妥「長期抗戰」的準備金。劉北元表示，從癌症險的角度來看，在癌症治療過程中，很多支出費用跟住院費用（例如診斷癌症所作的檢查與處置），並不在癌症險的理賠範圍內，此時就需要透過實支實付型保單來補強。因此，建議可以買2至3張的實支實付型保單，其中至少要有一張保單是可以使用醫療收據副本理賠的保單，這樣才能避免在僅有一張收據正本情況下，無法向多家保險公司申請理賠給付。