台南消防二大首創山域搶救訓練結合清明創意防火宣導。（南市消防二大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南政府消防局第二大隊在楠西區梅嶺、南化區烏山、龍麟山及鈺鼎步道等人氣登山熱點，結合清明節防火宣導，提醒居家防災防火的重要；3月17日至4月10日期間，民眾可拍下宣導布條，並上傳至消防二大隊的FB，有機會抽到平板、口罩及咖啡禮盒等好禮。

清明連假是民眾掃墓祭祖的時節，民眾常因不慎引發公墓火警，根據台南市政府消防局統計，去年與前年同期的火災發生統計數據顯示，去年連續假日4月2日至4月4日墓地火災發生共計15件，比前年同期62件大幅降低。

南市府消防局第二大隊3月辦理山域搶救訓練，於所轄山區人氣登山步道，結合清明節創意防火宣導標語布條，讓登山運動的民眾，除了運動和吸收芬多精，還能額外獲得防災知識。

南市府消防局第二大隊長丁春能提醒，違法田野引火燃燒行為可依消防法規定處3000元以下罰鍰，並會同環保及警政單位逕行舉發，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

消防宣導清明防火布條