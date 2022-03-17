烏克蘭33歲知名男演員帕夏李（Pasha Lee），日前隨著軍隊前往一處橋墩時，遭到俄軍無情的炮火襲擊不幸戰死沙場，讓所有人相當震驚與心痛，事隔5日後官方也證實找到了他的遺體，並公布他生前做的「英勇事蹟」，令不少感動淚崩。

烏克蘭的市民團體CCL（The Centre for Civil Liberties）近日在推特發文證實，找到了帕夏李的遺體，並透露當俄羅斯軍隊朝向基輔（Kyiv）附近的小鎮進行猛烈攻擊時，他自告奮勇的主動上前線幫助伊爾平（Irpen）當地居民從家中逃出，而事發當時他除了懷裡抱著受傷民眾外，還將自己的防彈背心給小孩穿，完全不害怕自己因此受傷，沒想到之後就遭到砲火攻擊不幸罹難。

帕夏李離世的消息不僅受到當地媒體的哀悼，也成為全球關注的焦點，而他的出生背景也被烏克蘭大使公開。原來，帕夏李其實是一名韓裔烏克蘭人，帕夏李的媽媽是烏克蘭人，爸爸則是生於克里米亞半島的韓國人，因此當他離世的消息傳到韓國後，也讓不少韓國網友對於他保家衛國的精神感到敬佩。

而帕夏李在烏克蘭擁有演員、電視主持人等多重身分，在演藝圈中相當活躍，過去還曾參與電影《哈比人》、《獅子王》的烏克蘭配音，受到當地民眾的喜愛，如今卻命喪沙場，讓許多人感到相當惋惜。敖德薩國際電影節（Odesa International Film Festival）得知噩耗後也發聲明讚賞他是真正的英雄，也沉痛表示他的離世將是烏克蘭電影業的一大損失。