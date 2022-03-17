2019年以來，坊間交友服務的消費爭議頻傳，據統計，去年全年的「交友服務」的消費爭議件數近500件，甚至部分涉及消費詐欺，樣態包括以線上交友後約出去碰面後卻要求現場簽署不合理的契約，如2年婚友社、美容課程等，金額更上看20萬餘元。

500件中的男性占比達91％，女性則為6％；年齡層則以8年級生占50％最高，其次為7年級生占38％，而6年級生也有9％，可見發生消費爭議的年齡層分布廣泛，不限於年輕人，熟男熟女也可能步入陷阱。

消保處參議蕭素雲表示，交友服務爭議案件包括部分婚友社從業人員、美容服務業人員誘因消費者至其營業場所或聯誼會現場，甚至被強迫行銷，被迫簽下不合理的契約，其中可能沒有解約退款的條款，導致消費者求償無門，金額往往上看萬元甚至20萬元。

消保處提及，爭議樣態還包括在不知情下被誤導，簽訂「分期無擔保借貸契約」，交友卻負擔大筆債款；排約要另繳費用，參加聯誼活動要另繳費用，被勸說升等VIP更要繳大筆費用。

蕭素雲說，目前內政部已訂定交友服務注意事項，至於如果註冊地在海外的app，則我國消保處難以管轄，提醒消費者應在使用前注意。

行政院近日指定內政部擔任「交友服務」的中央目的事業主管機關，研訂相關管理機制，並研擬交友服務定型化契約應記載及不得記載事項，提供消費者安心交友的管道。