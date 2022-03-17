行政執行署新竹分署拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產，4月12日將再次拍賣物件，「全紅」勞士力將現身。（新竹分署提供／陳育賢新竹傳真）

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產，今年1月19日已次拍賣，吸引爆棚民眾競標，成果豐碩，79件拍賣物中總共拍定78件，拍定金額高達新台幣685萬餘元，4月12日將再次推出「重磅級」的拍賣物件，1公斤金塊與「全紅」勞士力都將現身。

新竹分署指出，俄烏戰爭爆發後，國際局勢未定，金價不斷飆漲，黃金可說是最好的保值商品，此次拍賣現場不僅金光閃閃，而且重量十足，有重達1公斤的金塊12塊，及俗稱5台兩的黃金條塊14塊，皆經過新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定，純度為AU 99.9％純金，相當值得入手。

除了金塊外，新竹分署這次還有拍賣勞力士手錶（ROLEX Day-Date 36）兩支（皆無保證書），不過已經由專業鑑價機構以未拆錶之方法鑑價完畢。

勞力士手錶同樣具有極強的保值能力，向來為諸多行家爭相收藏之商品，有意收藏的行家切勿錯過此次拍賣。

新竹分署表示，目前已訂於4月12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳拍賣，相關拍賣資訊、拍賣物照片、拍賣公告、保證金及尾款繳納方式等將陸續在官方網站上更新，有興趣的民眾務必密切關注。