三爺溪永寧橋今天改建動土，預計2024年完工。(曹婷婷攝)

連接台南市仁德區與南區的永寧橋，位於三爺溪下游，因橋梁長度不足及梁底過低，通洪斷面不足，長年溢淹成災，台南市政府配合中央前瞻計畫整治三爺溪，爭取中央補助及地方投入2億元改建，17日動土開工，預計2024年完工。市長黃偉哲說，永寧橋改建將大幅減少水患發生，為地方帶來永遠安寧。

工務局長蘇金安指出，永寧橋改建後，橋梁長度將由58.76公尺增至64公尺、橋寬也從12 .16公尺拓寬至20公尺，此外，橋梁改建工程也考量前後段道路引道、管線設施遷移的整治工程施工界面整合，協調相關單位配合，減少施工對地方民眾帶來的生活影響。

第六河川局局長陳建成指出，三爺溪在中央、地方政府攜手整治下，10幾年來，前後投入近80億元整治，今年三爺溪「最艱苦的所在」就要完成了。

黃偉哲說，三爺溪長久以來對台南來說，是亟待治理的溪流，三爺溪長久以來對台南帶來不少水患，且因溪流沿線有許多橋墩，上游萬代橋已開工改建，減少橋墩造成水流阻礙，下游仁德與南區交界的永寧橋今年也進行改建拉高，增加整體通洪斷面，可望讓三爺溪通水量提升一倍。

他說，三爺溪整治後，斷面通水量會加倍，將可大幅減少淹水機率，以永寧橋改建來說，中央除了補助1.6億元經費，地方自籌4000萬元經費，同時也藉這個機會將道路品質優化，除了解決當地淹水煩惱，也提高道路品質。