投信連續31天買超台股創紀錄，加上台積電3月16日秒填息、聯發科又宣布配息73元稱冠上市，電子股擁利多題材，受惠先前股價回檔深，搶短機會浮現，新光投信投資管理處主管吳文同17日表示，17日台股大漲，電子傳產攻守易位，具高成長、低估值電子族群有望吸引資金搶進，又以半導體類股最具反彈契機。

新光投信表示，如果小資族搶進台灣半導體股，除購買高價半導體零股外，不妨透過台股半導體主題型ETF直接布局，例如新光臺灣半導體30 ETF，擁有台積電、聯發科、聯電等市值前30大的半導體股，最大成份股台積電占30.31％，聯發科占第二大約15.71％，3月16日收盤價為13.68元，等於購買1張ETF花費不到1.4萬元，搶進高價股半導體股，也能低價入手接，同享股價成長契機。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期由於市場消息傳出美國可能制裁俄羅斯生產原油，導致股市劇烈修正，但卻可發現市場資金趁短期市場恐慌情緒蔓延，仍然看好半導體長線機會，投資人逢低加碼。雖然總體經濟風險升溫，但多數半導體市場業者持續看好半導體需求，並預期供給緊俏情況將延續至2023年，尤其先進製程需求暢旺且市占率有機會擴大，基本面仍具上檔空間，建議可逢低分批布局，長期持有。