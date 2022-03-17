一名人妻在臉書上分享，婆婆一直炫耀自己非常會帶小孩，責備她不讓帶小孩，她迫於無奈便放手讓婆婆帶小孩，結果兒子連哭了近4小時，婆婆卻束手無策。文章曝光後，引起多方網友熱烈爭論。

一名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，她有2個小孩，小兒子還小，需要悉心看顧，但70歲的婆婆從來沒有感謝她辛苦照顧孩子，認為育兒非難事，因為小孩吃飽睡、睡飽吃，放上嬰兒床就會乖乖睡覺，她體諒婆婆高齡，從沒麻煩婆婆帶小孩，無奈婆婆卻認為當阿嬤的樂趣被剝奪，嗆聲她「不敢交出小孩」。

人妻表示，有鑑於婆婆一直說當年勇，她跟老公商量後，決定讓婆婆體驗連續帶小孩4天，總計24小時，結果兒子第一天晚上9點半進婆婆的房間，直到凌晨1時許，兒子的哭聲仍持續自房內傳出。

人妻在文末調皮地說，「雖然很捨不得兒子哭，不過不這樣狠下心來，婆婆就會想逼我一打二，還邊煮飯邊賺錢。」人妻也說希望兒子好好地特訓阿嬤，就讓大家來見證阿嬤的本領。

文章曝光後，不少網友留言表示，「真是，自討苦吃，退休就該過好自己的日子，遊山玩水」、「很多婆媽說的一嘴好育兒經，結果奶粉一匙加幾cc開水問兩年還記不住」、「70歲就讓她嘴吧！到時候血壓高不小心怎麼了，累得是晚輩」。

也有網友認為，孩子是原PO生的理應自己照顧，為何要責備婆婆沒表達感謝，還有網友痛罵，「什麼鬼？又是要婆婆感謝妳照顧小孩，又是幸災樂禍要看婆婆帶妳小孩，妳有病吧？要不要去看精神科？」。