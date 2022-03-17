大陸國防大學國家安全學院戰爭與危機應對訓練中心教授李明海17日在大陸《環球時報》撰文表示，俄烏衝突已經超過20天，其背後的戰爭實質是「認知域作戰」。認知域作戰將成為未來戰爭主戰場，俄烏衝突表現出認知域作戰的新特徵，同時也帶來許多啟示。通過政治性、進攻性、模糊性、創新性四個特點，可以探究俄烏戰爭認知域作戰的奧祕。

李明海解釋，認知域作戰是為達成國家安全戰略目的，融合運用軍事、政治、經濟、輿論、心理、法理等方式手段敘事，影響目標對象認知，進而改變其決策和行為的認知對抗行動，是一種新形態作戰樣式和高級戰爭方式。

李明海分析，認知域作戰脫胎於傳統的作戰方式並與之有千絲萬縷聯繫，但同時又具有自身鮮明特點。

第一，國家首腦認知敘事的政治性。

國家首腦認知敘事是代表國家戰略意志和國民認知的較量，緊緊圍繞實現國家政治意圖、服務政治大局、爭取政治主動來展開。主要依託國家戰略傳播體系，爭奪的重心是文化、信仰、價值觀、意識形態等，根本上是影響人的政治立場、政治態度。

俄羅斯總統普丁、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登、法國總統馬克宏、英國首相強生等相關國家領導人，在此期間就俄烏衝突都發表針對性講話。國家首腦的認知敘事，是將語言修辭作為實現軍事目標的手段。不同於常人話語，首腦敘事更為宏闊，言論影響力更大，俄烏衝突凸顯了首腦認知敘事的鮮明政治屬性。

第二，混合戰爭認知作戰的進攻性。

美國喬治城大學教授曼弗雷迪說：「宣傳也是一種戰略資產，就像外交和威懾一樣。」認知作戰的進攻性體現了傳播學的一個原理，就是「首映效應」，白布一旦被染黑就很難漂白。俄烏衝突雙方，甚至美西各國都盡其所能搶奪「認知域作戰」主動權，就是搶占國際輿論主導。率先發聲的認知敘事策略具有很強的進攻性。以語言為武器，強勢敘事、迅速發聲既能壓制對手形成話語主導權，也能潛移默化地塑造對方受眾的思維習慣，引導作戰對手跟風追隨，形成話語非對稱優勢，從而實現「認知打擊」。

第三，國際傳播平戰界線的模糊性。

認知爭奪中的國際傳播具有平戰一體、軍民一體、全時累積釋能的特點。是一場不間斷的、常態化的鬥爭，不是仗打起來才有、打起來才用，而是常態在戰、隨時在戰，平時塑造影響甚至更重要，作戰效能持續積累、逐步釋放。往往是先開場、後收局、全程用，作戰行動停，而認知攻防的國際傳播不停，甚至戰爭本身結束多年，認知域的國際傳播仍在持續。認知爭奪中的國際傳播具有籌畫的隱蔽性、行動的長期性、效果的湧現性。其作戰行動需要流程化驅動，以「分眾設計——目標畫像——策略定制——資訊試驗——效果評估——策略優化」為主軸，統籌設計軍事作戰與認知作戰行動。

第四，科技賦能認知攻防的創新性。

認知域作戰技術是翅膀、是支撐，內容＋技術兩者融合才能疊加增效。科技賦能認知敘事的內容管道不斷創新，相比於傳統方式更容易達到干擾對方視聽、攪亂對方思想、引導國際輿論的效果。俄烏衝突在認知敘事的內容上具有創新性，大打感情牌，利用親情大作文章。

戰爭實踐的經驗教訓正在推動認知域作戰理論的創新。美西方反思20年反恐戰爭教訓、俄羅斯近10年來的戰爭經驗認為，「戰爭不再局限於傳統戰爭的實體性威脅，而在轉向大眾媒體、技術進步帶來的社會威脅和意識形態威脅。這種新型戰爭方式，可稱之為認知戰，雖然它從以前的混合戰爭中吸取了一些要素，但所擁有的影響範圍、作戰效果比混合戰爭更危險」。