日本福島縣外海昨天深夜發生規模7.4強震，並傳出傷亡，蔡英文總統今天發推文表示，她祈禱傷害保持在最低限度，並強調台灣總是和日本在一起，「需要幫助時請告訴我」。

日本福島縣外海在台灣時間16日晚間10時36分發生規模7.4強震，造成東北新幹線出軌、仙台城牆崩塌、以及大停電等災情。首相岸田文雄今天上午表示，目前接獲報告有4人死亡、97人受傷，未來一周內仍可能發生大規模地震，呼籲民眾提高警覺。

蔡英文以日文發推文表示，得知日本再次發生大地震，特別是在東北地區「我深感悲痛」。還說，她祈禱傷害能保持在最低限度。台灣總是和日本在一起。「需要幫助時請告訴我」。

日本2011年3月11日下午2時46分東北地區也曾發生大地震，當時台灣迅速派遣救難隊赴日、提供金錢援助，民間團體並親赴災區賑濟和協助短中長期重建。總計政府與台灣人民捐助金額達68.4億，居世界第一，超過其他捐款的93個國家總額，寄出的救援物資超過上千公噸。日本政府及媒體也為此向台灣表達感謝。