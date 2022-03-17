桃園市近期發生多起大型工廠、物流倉儲火警，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉表示，這些事件因雇主第一時間有妥善應變，並未造成勞工傷亡，但針對近期的重大案件，未來在工廠火災、爆炸的預防上，後續會與內政部消防署進一步合作。

另外，台塑麥寮六輕煉製二廠2020年7月中因發生火災事故，造成2勞工輕傷而遭到停工。職安署官員也透露，台塑石化煉製二廠RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫單元）目前仍在試運轉中、尚未全面復工，待事業單位符合製程安全評估要項後，完成程序，再進一步評估復工。

國內2月底開始天氣轉熱、空氣濕度降低，全台各地陸續傳出工廠火警，約有4、5件皆與鋁粉、鎂粉製程相關，其中桃園市新屋區1日更傳出有移工在工廠處理鋁粉時，不慎發生爆炸，造成3名移工受傷，其中有1人2度燒燙傷面積達80％。

3月以來又發生永光化學火警、美福低溫倉儲火警、家福物流中心火警、紡織大廠宏遠興業火警，陸續的火警也燒出民眾恐慌。鄒子廉表示，這些事業單位在發生意外的第一時間有妥善的緊急應變處置，讓現場工作的勞工避免受傷，而針對廠內這些易燃、易爆物質，其實在職安署的安全衛生設置規則中有相關規範，未來也會進一步與消防署合作。

針對近期多起鋁粉、鎂粉意外，鄒子廉也說，前年、去年時在中南部地區有較大規模的宣導，沒料到今年多集中在北區，目前優先安排北區職業安全衛生中心與桃園市勞檢處先對有鋁粉、鎂粉相關製程的工廠先做宣導，後續再安排檢查。