電商平台蝦皮購物持續擴張實體地盤，繼與美廉社、85度C、亞太電信合作後，旗下蝦皮店到店17日宣布與四大超商之一的OK便利商店展開全網策略結盟，推出全新的「雙向寄件服務」，這使得蝦皮店到店的服務據點，從目前約350家，一口氣暴增衝破千家。

蝦皮資深執行總監梁日威今天表示，蝦皮是線上購物領導品牌，除了線上服務的優化，公司一直在思考，如何能讓消費者更方便寄件與拿到貨物。

過去蝦皮與超商夥伴合作密切，自己也建構自己的蝦皮店到店服務，但過去不同體系各自獨立，「OKmart只能寄件到OKmart」、「蝦皮店到店只能寄件到蝦皮店到店」。如今蝦皮店到店與OK便利商店共同推出雙向寄件服務後，兩邊系統終於可以互聯，未來到OKmart也可以寄件到蝦皮店到店，反之亦然。

這使得蝦皮店到店的服務網絡將可大幅擴張，目前蝦皮店到店連同美廉社、85度C、亞太電信等合作夥伴，合計門市據點超過350家，而OKmart的門市數大約是830家，接下來雙方全網結盟，蝦皮店到店的服務據點將一口氣暴增衝破千家。

至於接下來會不會與其他超商循相同模式合作？梁日威說，蝦皮購物長期以來與各大超商皆為緊密的合作夥伴，接下來蝦皮會持續探索多元通路夥伴合作的可能性，目標打造用戶「最優質網購體驗」。

OK便利商店總經理魏國志也表示，OKmart一直致力提供最便利的服務內容，而我們觀察到市場消費習慣的改變，尤其這波疫情讓電商購物加速發展，這對整個零售產業產生非常大的結構性變化。

此次OK便利商店與蝦皮店到店的全網結盟合作，不單只是門市據點增加，而是在跨平台系統、會員服務與物流等多方面，進行全面的升級優化。

例如在郵件寄取件上，將採包裹商品化方式，以「保護好、快速取」為服務原則；另外OKmart全台門市也會設立「快速取件專區」，使消費者從網購商品，至到店寄取流程，都能有最好的體驗，創造通路、平台與消費者的三贏局面。