立法院司法及法制委員會今日審議「國家太空中心設置條例」草案，朝野立委憂慮，先前中科院轉為行政法人後，衍伸出近親任職比例高、親屬開公司等利益衝突問題，國家太空中心升格後，必須立下規範，避免中科院旋轉門、利益衝突等問題發生。

日前媒體報導，中科院36家得標廠商的董監事，與中科院35名現職員工是配偶或一等親親屬關係，還有26人是中科院轉為行政法人後才獲聘用，顯示出轉型後才出現得標廠商與中科院員工為利害關係人，是防貪的破口。

另外，中科院一萬多名員工中，有一成左右是互為配偶或二等親以內關係，員工有近親繁殖的疑慮。

因此藍綠立委以中科院人才任用、旋轉門等問題，要求科技部對太空中心升格為行政法人後，對任用人員、採購等領域，採取更嚴格的管理措施。

科技部前瞻司陳國樑表示，未來國家太空中心將設置採購規章，相關人員須遵從政府採購辦法。遵守利益衝突迴避法、採購法等，政府規定已經有完整定義，未來相關董監事、員工，也會有旋轉門條款，配偶、近親不得擔任總務、財會等重要職務。