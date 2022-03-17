高雄一名陳姓男子深夜騎乘機車與迎面而來的員警眼神短暫交會後加速離去，過程中還頻頻回頭，形跡可疑引起員警尾隨攔停。男子為取信員警，大方打開置物箱讓員警查看，最後心虛從口袋取出毒品咖啡包2包，警方以毒品測試包檢驗，呈現二級毒品甲基安非它命陽性反應，當場告知權利後，依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

男與警眼神交會後頻回首，警一搜置物箱綠色兩包「毒咖啡現形。(蘇育宣翻攝)

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員鄭慶民於16日凌晨0點50分許，巡經旗津二路時，發現對向騎機車的陳姓男子(25歲)與警擦身而過後頻頻回頭查看警方動向，員警隨即尾隨伺機攔停。攔查過程中，大方打開沒有違禁品的置物箱讓警方查看，當員警提到口袋裡有什麼東西時，男子疑似心虛自行取出毒品咖啡包後，向員警誆稱是保健食品企圖蒙騙，但仍遭警方識破，方坦承是毒品咖啡包。

陳男從事餐飲業，近期疫情趨緩顧客紛紛回流，在廚房工作壓力大，想要藉毒品咖啡包來放鬆、減輕壓力。由於陳男持有毒品已明顯觸法，除依法偵辦外，將持續向上溯源。警方呼籲，毒品是犯罪的源頭，影響社會各層面甚鉅，警方將持續掃蕩各級毒品，以保障治安平穩。