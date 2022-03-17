由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪周杰倫「Phanta Bear」（幻想熊）NFT國際公關操盤手創映影視總經理江秉承;快速帶你成為領域中發光發熱的專業人士，真正踏入元宇宙和NFT的視界，讓你一秒就懂「賣得掉的叫NFT、賣不掉的叫JPG」，到底是怎麼一回事！

大家都在談元宇宙跟ＮFT，這兩者到底是什麼，又有何關係？江秉承指出，元宇宙是未來一個全新的生活方式，它不在只是AR、VR的運用，也包含新的經濟體，和新運用模式的一個綜合生活方式。而NFT則是進入這個新經濟體的第一個通證、資產和第一個手上帶你的物件，為你打開元宇宙的大門。何以說是資產呢？因為NFT具有不可篡改性和獨特性，讓擁有的人，等同在元宇宙裡擁有了資產，而這個資產除了可以在裡面進行交易外，也可因為其各種不同的藝術性的成分，而成為另一種版權授權的資產。

「Phanta Bear」（幻想熊）NFT國際公關操盤手， 帶你踏入元宇宙新視界

「進入NFT及元宇宙的領域並不難，但資訊取得很重要。資訊差就會導致決定性的落差，決定性的落差，就會產生結果性的落差」，江秉承認為一般人跨足這個領域，首先一定要對其相關信息有充分的了解及認知，其次才是考慮是當作投資性或是經濟型的一種操作，而他最建議的是，則是設計一款NFT開始，做一個有價值的圖案，成為入門的選項，會是一個很好的開始。

說到「Phanta Bear」（幻想熊）的經驗時，他則認為一定要制定一個正確的行銷方案，首先是要找到產品的受眾群，這個群體決定了社群的基本數量，緊接著，才能夠去估算出購買數量，有了購買數量，才能精準的去設計NFT的發行數量，以及銷售價格，有如此完整及正確的行銷方案、行銷對象，最後才最後才能貼近你所預設的行銷成果。

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講