淡水警分局偵查隊警員蔡至恩、胞兄蔡至儒被控勒索性騷案許姓被告60萬「息事費」，遭控違反貪汙治罪條例，士林地院17日開庭，傳喚時任淡水警分局的督察組組長等3人，並勘驗交付賄款時許男錄音檔案，蔡至恩的辯護律師因詰問證人，審判長諭知修正問題，竟回「審判長，你在趕時間嗎？」庭訊2小時後結束，審判長諭知3月24日再次開庭。

去年4月，蔡至恩值班受理女子遭許姓男子性騷擾案，蔡未依規定受理，又私下查詢涉案人許男住家地址、電話致電給許妻，約許男見面暗示要拿60萬，他可幫忙撤銷案件，並稱「後面就完全沒這個事了！」談話內容，全程遭許男以手機錄音，合議庭勘驗錄音檔案，蔡至恩辯護人主張，譯文與實際內容有差，另外蔡至儒辯護人主張，當天都沒說話，錄音檔中的聲音不是他。

時任督察組楊姓組長作證稱，許男透過議員向分局長檢舉，並由他主動聯繫許男，去年5月7日約在台南某商旅內見面製作筆錄，全程錄音錄影，因事涉敏感，擔心消息走漏，而且許男擔心人身安全，不敢返回台北，才會由組長等3人南下製作筆錄後，再返回台北進行調查。

證人作證時，辯護人質疑許姓巡官在偵查報告中提到「借勢勒索」，詢問許知不知道是10年以上重罪，檢察官聲明異議，法官告訴辯護人「連我也聽不懂你的問題，希望能更具體一點，請重新問問題」，辯護人再重複一遍後，遭法官駁回提問，辯護人竟稱「審判長，你在趕時間嗎？」隨即稱沒有問題。

庭末，蔡至儒向法官反應在看守所生活問題，並稱監獄管理員說，法官限制他領取私人物品，希望法官能開權限，讓他領回雙證件、提款卡以及5倍券，還有為什麼家人、朋友不能寄吃的、寄衣服，審判長直接回應「我不是看守所員警，你要配合看守所的規定，法官有法官的考量」，並諭知被告還押，繼續羈押禁見。