工廠管理輔導法修法後開放未登記或是曾登記為「臨時工廠登記」的農地工廠可以轉為「特定工廠登記」，再續命20年，有原本為未登記工廠採用AB廠方式聘用移工，就算完成特定工廠登記仍有違法疑慮，勞動部認為，轉換工作場域不會增加移工人數，允諾將修正裁量基準。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。

立委莊競程表示，有原本的工廠合法申請移工後，派至另一沒有登記的工廠工作，而該廠已申請特定工廠登記，但地方政府一樣查AB廠的問題，建議在轉為特定工廠期間應有特別機制管理，才會讓這些未登記工廠願意加入特定工廠登記。

許銘春表示，納為特定工廠管理後的AB廠調配沒有問題，會待納管大限的3月19日後同步檢討。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良說，目前的問題在於B廠申請特定工廠登記核准前，若使用移工仍涉違法情事，但因為AB廠調動無涉移工總量增加、雇主仍要負法定責任，勞動部也同意，預計很快就會實施。

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