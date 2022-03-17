羅東林務局羅東自然教育中心將在4月17、18日辦理「玩聲音聽世界」森林療育活動，帶大家夜宿太平山，走訪最美小徑見晴懷古步道與寂靜山徑，呼吸充滿芬多精的清新空氣（林務局羅東林區管理處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

太平山國家森林遊樂區海拔高達2000公尺，擁有壯闊雲海與神祕霧林生態，是許多人喜愛前往的超夯景點；羅東林務局羅東自然教育中心將在4月17、18日辦理「玩聲音聽世界」森林療育活動，帶大家夜宿太平山，走訪最美小徑見晴懷古步道與寂靜山徑，呼吸充滿芬多精的清新空氣。

林務局表示，太平山的翠峰湖環山步道2K＋200M～3K＋600M區段，是國內首條通過認證的「寂靜山徑」，由於地面到樹梢都佈滿軟綿嫩綠的泥炭苔，在沒有人為干擾的情況下，最低音量僅有20分貝，讓人遠離噪音、回歸自然。

林務局說，年滿16歲以上熱愛大自然、對森林療育有興趣的民眾，即日起於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course？id=LD-TA1101）開放線上報名，每人費用5300元（含門票、接駁車、太平山莊住宿、餐食、保險等費用），詳細活動訊息請搜尋羅東自然教育中心官方臉書粉絲頁。