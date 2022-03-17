緯軟(4953)2021年營收創高，獲利亦寫下史上次高，展望今年，近兩年緯軟積極建構支撐2萬名員工規模的營運支援和數位系統，為接下來幾年成長做準備，目標在未來三年營收維持年複合成長率20％的表現。1、2月營收表現強勁，將是今年第一季營收創單季新高的動力。

緯軟2021年營收61.78億元，年增21％，刷新歷史新高，本期淨利4.56億元，每股盈餘6.91元，均創下歷年次高表現。今年2月儘管面臨春節假期工作天數減少，2月合併營收月減4.03％，單月及累計合併營收分別年增34％及32％，持續刷新歷年同期新高。3月起工作天數恢復正常，營收將重回成長軌道，第一季營收有機會挑戰歷史新高。

緯軟指出，2022年包括高科技互聯網、金融、新能源和智慧製造等領域對於資訊服務的需求暢旺，緯軟積極徵才，招募數據科學家、系統架構師、軟體開發及測試工程師為主，包括AI技術、區塊鏈技術應用、Java開發、c++開發、前後端開發、測試、UI設計等各項軟體技術人才。緯創軟體董事長蕭清志指出，「以人為本」是緯軟的重要核心價值，公司重視員工，注重員工專業技能的培養與人才發展培育計畫，並提供具市場競爭力的薪資，緯軟去年員工人數由6200人增加到8000人，這幾年人才不好找，徵人是不會停止。

蕭清志表示，資訊委外服務是大勢所趨，2004年看到這個趨勢，確定以資訊委外服務做為緯軟營運主軸，18年來趨勢依舊不變；全球資訊服務的需求很大，無論新舊業務模式都需要資訊服務，新的營業模式透過IT新興科技應用加以實現；既有模式則依靠IT技術進行數位轉型，對於資訊服務市場的前景，在未來可見的10年，依舊樂觀。

IT技術與服務是緯軟的核心競爭力，近兩年緯軟開始進行數位創新，建構支撐2萬名員工規模的營運支援和數位系統，目的在推動並支撐企業的再成長，目前已具初步成效，讓緯軟可以更有效率的為客戶提供一站式服務並確保服務品質，同時透過數位化員工服務平台，提供友善的工作情境，順暢的工作流程，讓員工聚焦於工作成果的產出，降低相關行政事務衍生的負擔，今年緯軟的數位創新將進入第二階段，透過進一步的優化與發展，提升營運效率。