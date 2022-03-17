受惠「亞太區域與外銷市場並重雙軌成長策略」持續成功執行，美時(1795)2021年營收、營業毛利、營業利益、營益率、稅後淨利、與每股盈餘等六大財務指標均改寫歷史新高。

美時2021年營收與獲利均達到雙位數成長。全年營收為126.49億元，年增18%。營業毛利達56.4億元，年成長22.7%。營業利益年增躍升42.3%，達22.95億元。稅後淨利為14.03億元，年增36.3%。

美時由於營收規模增加，來自毛利較高的產品大幅優化了產品組合，加上良好的營運管理效率，美時去年的毛利率達到44.6%，營益率更達18.1%，分別較2020年大幅提升1.8及3.1個百分點。

穩健的營收成長與獲利的提升，美時得以更有效率的降低營運槓桿。過去12個月之累積稅前息前營業利益對淨負債之比率，從2020年的1.93倍，大幅降至2021年的1.49倍。

美時去年全年的每股盈餘達到5.5元，年成長30.3%。董事會已通過今年將配發1.93元現金股利，是美時有史以來配發最多的現金股利。

美時去年度主要亞洲市場均穩健成長，帶動亞太區域全年營收達70.5億元，年增6.4%。台灣市場受惠帕金森氏症用藥Stalevo/Comtan營收年增倍數成長及新購入的骨質疏鬆用藥Evista開始挹注營收，去年營收年增13%。東南亞市場營收年成長達32%。在韓國市場方面，減重用藥產品Qsymia成長力道強勁，同時癌症用藥營收年增逾10%，為近期拿到藥證的生物相似藥Bevacizumab 打下銷售基礎。

美時外銷市場去年營收達54.95億元，年成長大幅躍升近四成，主要來自戒癮用藥gSuboxone與癌症用藥強勁的成長動能。戒癮用藥gSuboxone儘管去年中起即受到價格挑戰，在美國市場的市佔率截至去年底仍保持在34%，營收年成長達39%。癌症用藥營收受惠銷貨收入大幅挹注，年增達到39%。

展望2022年，美時將透過自有研發產品、取得產品授權、及收購品牌藥等產品發展策略，持續積極拓展亞太區域市場與外銷市場，再創營運高峰。