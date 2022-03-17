俄羅斯侵略烏克蘭進入第22天，俄羅斯總統普丁昨（16）日坦承西方的制裁對俄羅斯的經濟造成深沉衝擊，將導致通膨及失業率暫時升高，不過他強調，不會因為西方想瓦解俄羅斯就屈服。

俄羅斯總統普丁16日稱，烏克蘭將獲得大規模殺傷性武器。

綜合《華爾街日報》（Wall Street Journal）、半島電視台報導，普丁昨日在轉播的內閣會議演說中坦承，西方的制裁措施對俄羅斯的經濟造成衝擊，不過他強調，俄羅斯能夠挺住這波打擊，言詞中絲毫不見軟化跡象。

「在新現實下，我們的經濟需要深沉的結構變革，我不會隱瞞，那將不容易，將會導致通膨及失業率暫時上升。」不過他也承諾會支持有孩子的家庭。

他稱：「不久基輔的親納粹政權可能會取得大規模殺傷性武器，目標當然是俄羅斯。」

他也稱西方國家想要將俄羅斯轉變成一個「脆弱的附庸國」，「侵犯領土完整，用適合他們的方式瓦解俄羅斯。」

他警告西方，如果以為制裁就能使俄羅斯收手、退縮，「他們不知道我們的歷史或我們的人民。」

「在虛偽的談話及今日所謂西方集體行動的背後是充滿敵意的地緣政治目標，他們就是不想要一個強大、主權獨立的俄羅斯。」

他稱，西方以烏克蘭衝突為由實施制裁，實際上只是藉口，「西方甚至毫不掩飾他們的目標就是傷害整個俄羅斯經濟，每一個俄羅斯人。」