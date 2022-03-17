銀色夫妻王力宏、李靚蕾驚爆婚變後，兩人除在美國紐約進行離婚訴訟，對於三名子女的探視權、監護權始終沒有共識，如今戰場已轉為子女爭奪戰。經李靚蕾向台北地院聲請酌定親權，今天上午首度開庭進行調解，自上午9點半進行長達4個半小時的調解後，北院剛剛已在下午2時宣布休庭，稍事休息再進入下半場。

王力宏在兩人婚變後，認為雙方既然在美國登記，子女也在美國出生，因此選在紐約法院提起相關訴訟。但本月5日凌晨，兩人與今天台北地院同樣採視訊開庭，在美國紐約法庭先行處理子女探視權爭議，事後李靚蕾怒控男方發動突襲，在紐約法院開庭前，突然針對子女探視方式提交緊急變動方案，法院竟也迅速裁准。

李靚蕾隨後發出五點聲明，除指控王力宏突襲外，還凍結了雙方原先協議好，李靚蕾可動用及處分的帳戶及不動產，不僅切斷她的財源，讓李面臨訴訟產生的龐大律師費用，連子女扶養費都不付，令人心寒。

李靚蕾考量三名子女自出生以來居住、生活和就學都在台灣，當初同意簽署離婚協議也是建立在「不變動孩子生活」的共識基礎下，認為就算探視方案有所調整也應由雙方協調，或由台灣的法院調查，以確保孩子的最佳利益，於是選擇在台灣法院另外提起訴訟，也就是今天台北地院開庭調解審理的酌定親權行使。