日本福島縣外海16日深夜發生規模7.4強震，造成一列行駛中的東北新幹線出軌，車上75名乘客雖未受傷，但受困又暗又冷的車廂內約4小時後，才被乘務人員引導走下高架脫困。

日本「河北新報」報導，搭乘這輛出軌列車的仙台市一間公司社長駿河克亘回想事發當下「恐怖70秒」時說，「車廂也好、身體也好，感覺像浮在空中一樣，我已經做好死亡的心理準備」。

談到被困在車廂內的4小時，駿河說，因為停電沒有暖氣，「又暗又冷」。

讀賣新聞報導，日本運輸安全委員會今天一早已派遣兩名鐵道事故調查官，赴事故現場進行調查。

JR東日本公司表示，東北新幹線山彥223號車次出軌地點，位於白石藏王站前約2公里處，研判這列車次當時為停靠此站已從最高時速320公里降到約150公里，但強震依舊造成17節編組列車中的16節車廂出軌，其中14節車廂是車輪完全脫離鐵軌。

當時車上有75名乘客，事發後受困出軌所在高架軌道區的車廂內約4小時，雖然包括3名乘組員在內的78人無人受傷，但因為出軌後車內停電，連帶也就沒有供應空調，一名在神奈川縣就讀大學4年級的22歲男生說，「車廂全黑，非常冷」。

乘客們表示，地震發生瞬間，車廂內所有人的手機都發出「緊急地震快報」聲響，幾乎在同一時間，車體開始劇烈上下搖晃；之後列車緊急煞車造成上方行李棚架上的行李掉落座位區，一名來自京都府的27歲男性上班族回想說，「一想到萬一砸到人就覺得很恐怖」。

JR東日本方面在今天凌晨約3時30分左右，做好讓乘客離開車廂的準備，他們在新幹線車門架好梯子，讓乘客走到軌道邊，之後再利用附近的維修作業樓梯回到地面，搭乘兩輛巴士前往仙台車站。

在東京都就讀大學的22歲男大生說，雖然出軌很可怕，但乘務人員冷靜因應讓人很放心。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110317