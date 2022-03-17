紐約時報報導，美國官方統計，在俄羅斯入侵烏克蘭的這20天內，俄羅斯軍隊在烏克蘭陣亡超過7000人，這比美國在過去20年間在伊拉克和阿富汗損失的士兵總和還要多。五角大廈表示，俄羅斯的戰力受到嚴重影響，單一部隊的陣亡率達到10%，也讓俄軍的士氣低迷。

美估現在總計有15萬名俄羅斯軍隊投入對烏行動，總傷亡人數大約為1萬4000人到2萬1000人之間，而根據美國、北約(NATO)、烏克蘭的消息總計，俄軍目前已經失去了4位將軍。

前美國國防部助理部長的法卡斯（Evelyn Farkas）說:「嚴重的損失會部隊喪失士氣以及凝聚力，特別是在士兵不知道為甚麼要戰鬥的時候。」他補充，俄羅斯地面部隊的混亂會使普丁更依賴空中轟炸，空襲烏克蘭的城市、醫院、住宅等，這樣就可以掩蓋陸軍的失利。俄軍的高傷亡率也可以解釋為甚麼俄軍在基輔以外停滯不前。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，在這20天的戰事中，烏克蘭損失了1300名士兵。

除了前線，俄羅斯的情報可能也出了問題，俄國情報機構專家索爾達托夫（Andrei Soldatov）在上週表示，普丁已經下令逮捕兩名俄羅斯聯邦安全局(FSB)的官員，理由是因為情報不足。

一名不願具名的官員說，他們的傷亡數字可能不是很準確，因為大多綜合媒體與烏俄官方的數據，但烏克蘭與俄羅斯官方所公佈的數據往往相差非常大。不過美軍也會透過衛星圖像來判斷傷亡人數，舉例來說，美方的情報人員知道一輛俄軍坦克裡面有多少士兵，用以推斷一台坦克被標槍式（Javelin）反戰車飛彈擊中時會產生的傷亡人數。

儘管俄軍問題重重，美聯邦眾議院軍事委員會成員柯羅（Jason Crow）還是警告:「我認為這不會對普丁的計畫產生影響，普丁不願意認輸，他會繼續出兵直到問題解決。」