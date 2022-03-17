Selina任家萱開春推出全新單曲〈黑夜中相擁〉，此曲也是《頭七》電影主題曲，她突破自我嘗試跨音域演繹歌曲中濃烈的情緒，在錄音室時Selina 一度激動到紅了眼眶微微顫抖，表示「各種遺憾、想念的情緒都揉在一塊。」，足見這部作品對她的影響力。

Selina任家萱去年底推出創作EP《往美的路我要自己作主》後，果然兌現之前與歌迷的承諾，開春即以全新單曲〈黑夜中相擁〉和大家見面，此曲是《頭七》電影主題曲，Selina首次躍上大銀幕即擔綱女主角，膽小的她首部電影竟然點頭答應拍攝鬼片，勇於挑戰自己的舒適圈。新歌〈黑夜中相擁〉是依照電影中女主角春華的角色量身打造的歌曲，歌曲中充滿了孤獨、思念、遺憾等交織的濃烈情緒，Selina也表示在錄音的過程中，甚至激動地唱到全身顫抖、眼眶泛紅……。

Selina 突破以往嘗試大跨度的音域來演譯歌曲中層層堆疊的情緒。（圖／任真美好提供）

Selina坦言非常期待《頭七》電影的上映，她以40歲影壇新人之姿跨足電影圈，反而因為對角色心境的投射加上自己人生的歷練，讓她不論在詮釋歌曲和演技的發揮上，都更能掌握情感與層次，同時希望喜歡她音樂的歌迷朋友們，都能繼續欣賞跟支持她在演藝事業方面全新的嘗試。〈黑夜中相擁〉由創作歌手鄭興填詞，Ice Paper 譜曲，歌詞意境跟曲調旋律，完整呈現了電影的重要場景與核心精神，在歌曲最激昂的時候徹底悲傷吶喊，足以讓還沒看過電影的人，在隨著音樂聽見一個淒美的故事。

近期 Selina 全力投入電影的宣傳行程中，坦言非常期待《頭七》電影的上映。 （圖／任真美好提供）

Selina 也表示：「透過電影演出的角色，我思考了很多事情，最大的領悟就是人生不要有任何遺憾」。