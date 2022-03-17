本土個案今日再度+0，是3月10日以來第3次0確診，同時本土疫情最新病毒基因定結果出爐，台北五分埔店員（案21497）是全新傳播鏈，是新的OmicronBA.2且感染源不明。

醫療應變組副組長羅一鈞今公布本土疫情最新定序結果，五分埔店員（案21497）經定序發現感染OmicronBA.2，和過去5起傳播鏈的BA.2不同，是新的，傳染源還需要調查。

羅一鈞表示，過去不同序列的Omicron傳播鏈有16條，此案為第17條，至於過去5起BA.2包括機場防疫人員、高雄港群聚、高雄引水人、桃機航警、宜蘭家庭群聚，此案為第6個BA.2。

針對店員感染源，羅一鈞表示，衛生單位會就工作地、居住地尋找是否有地院相關個案並進行比對。初步看來，個案的序列比較像是東南亞國家來的，例如越南、印尼，調查方向也會傾向研判是否有東南亞相關個案。

另外，雙北家人親友群聚其中1案的男友（案21440）的定序與其他個案一致，並無意外。至於高雄台南相關的遊覽車群聚，亦新增3案定序，為與案20973住在同一社區的民眾，染疫藥事人員的醫院就醫的個案家人，序列都與該群聚一致。